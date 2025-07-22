Шри-Ланка начнет применять российские технологии по обращению с отходами

Российский экологический оператор провел рабочую встречу с делегацией Шри-Ланки во главе с Полномочным министром посольства этой страны в России. Российская сторона представила концепт построения современной системы обращения с отходами, адаптированной под особенности мегапроектов, подобных Port City Colombo.

«Российский экологический оператор активно делится своими наработками и технологиями с международными партнерами. Наш опыт в области сортировки, переработки и рекультивации полигонов уже доказал свою эффективность в России и может стать основой устойчивой экологической инфраструктуры в других странах. Мы готовы к сотрудничеству и совместным проектам с Шри-Ланкой», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

В столице Шри-Ланки, городе Коломбо, планируется масштабный инфраструктурный проект — строительство насыпного острова Port City Colombo. На его территории появятся порт, жилые кварталы, промышленные технопарки, банковский район и другие объекты. В рамках встречи стороны обсудили внедрение российских решений по управлению отходами на всех этапах реализации проекта. Шри-Ланка выразила заинтересованность в использовании российских технологий и подходов — от сортировки и утилизации до отраслевого регулирования.

Делегация Шри-Ланки рассчитывает продолжить взаимодействие с российской стороной и начать реализацию пилотных инициатив в сфере обращения с отходами.