Шесть регионов снизили общий процент износа мусоровозов

Шесть регионов сократили степень износа специализированной техники для вывоза твердых коммунальных отходов. Это Тамбовская, Калининградская, Пензенская и Брянская области, а также Чувашская и Карачаево-Черкесская республики.

«На сегодня по итогам инвентаризации парка мусоровозов в системе учета отходов информацию обновили уже 66 регионов. Показатели износа отслеживаются на правительственных штабах и учитываются регионами при формировании планов по закупкам спецтехники. В среднем по стране износ мусоровозов составляет около 38%», — сказали в пресс-службе Российского экологического оператора.

Информация по состоянию автопарка мусоровозов вносится регионами в систему учета отходов ФГИС УТКО. С начала 2025 года по итогам инвентаризации ряд регионов сократил процент износа своего автопарка до значений в промежутке от 30% до 70%.