Шесть концессий на создание объектов по обращению с отходами подписали в Красноярском крае

Они заключены в рамках распоряжения Правительства РФ № 649-р — 19 регионов могут создавать новые объекты без проведения конкурсных процедур.

«Концессии без конкурса дают возможность регионам быстрее запускать строительство современных объектов, что напрямую влияет на выполнение задач национального проекта „Экологическое благополучие“ и внедрение экономики замкнутого цикла. Красноярский край одним из первых комплексно использовал этот механизм. Общий объем инвестиций в строительство составит 14,25 млрд рублей», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Проекты реализует ООО «Красноярский РЭО». В Богучанском районе появится экотехнопарк мощностью 21 тысяча тонн обработки в год, в Канске — объект на 115 тысяч тонн, в Лесосибирске — на 45 тысяч тонн, в Минусинске — на 75 тысяч тонн, в Назарово — на 121 тысячу тонн, а в Норильске — на 71 тысячу тонн.

Совокупная мощность новых объектов обеспечит обработку 448 тысяч тонн отходов в год, утилизацию 158 тысяч тонн (в том числе 126 тысяч тонн органики и 32 тысячи тонн обезвреживания), а также размещение 323 тысяч тонн отходов.