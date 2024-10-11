СевГУ присоединился к Консорциуму РЭО для подготовки специалистов по экономике замкнутого цикла

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и проректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Сергей Дудников подписали соглашение о присоединении вуза к Меморандуму о создании Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Подписание состоялось 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ).

«СевГУ — первое крымское высшее учебное заведение, вошедшее в наш консорциуме. В вузе уже готовят специалистов в области экологии, но также СевГУ может стать поставщиком квалифицированных кадров для будущих комплексных объектов обращения с отходами. Создание новых мощностей потребует узких специалистов, и сотрудничество РЭО и СевГу позволит обеспечить кадровым резервом новые производства», — отметил Денис Буцаев.

«Одной из основных специализаций нашего университета является радиоэкология и выведение из эксплуатации ядерных реакторов. Мы готовим экологов широкого профиля, хай-тек специалистов, которые не только умеют работать с отходами, но и перестраивать производственный процесс таким образом, чтобы уже на стадии производства генерировать меньшее количество отходов, с целью организации замкнутого производственного цикла», — подчеркнул Сергей Дудников.

Также проректор отметил, что университет активно занимается цифровой трансформацией в сфере экологии и природопользования.

«В рамках стратегического проекта „Цифровой двойник геосистемы приморской территории“ мы создали и опробовали региональную комплексную систему поддержки принятия решений для Севастополя и региона. При содействии правительства города создана базовая кафедра „Цифровая экология“, которая подготавливает специалистов для уже функционирующей системы, которая, в свою очередь, органично влилась в городскую систему „Безопасный город“. Севастопольский государственный университет открыт к сотрудничеству, мы готовы поделиться нашими технологиями и опытом другими участниками Консорциума, а также запустить совместные проекты в различных регионах нашей страны», — добавил Сергей Дудников.

Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла. Кроме того, члены консорциума занимаются поддержкой выпускников, педагогического и научного сообщества, а также внедрением новых технологий.

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» был основан в 2021 году.