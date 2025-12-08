Сенаторы посетили полигон промышленных отходов «Красный Бор» под Петербургом

Представители Совета Федерации, Минэкологии, Росатома и региональных профильных ведомств провели выездное совещание в Ленинградской области. Одной из тем стала рекультивация полигона промышленных отходов «Красный Бор».

Сейчас на объекте завершают строительство противофильтрационной эшелонированной завесы. Ее задача — изолировать токсичные вещества на полигоне, не дав им попасть в Балтийское море. Кроме того, на полигоне будут перерабатывать жидкие и пастообразные отходы из карт-накопителей.

«Проект рекультивации полигона, безусловно, не имеет аналогов с точки зрения технологий и очень важен, как для жителей региона, так и для государства», — подчеркнул председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Кроме того, на заседании рассмотрели и другие проекты, например, «Усольехимпром» и Байкальский ЦБК в Иркутской области. Накопленный на них опыт используют при ликвидации отходов по всей стране.