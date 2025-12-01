Сенаторам показали работу предприятия по переработке опасных отходов

Члены Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, а также представители Минприроды и Росприроднадзора посетили объект по переработке отходов первого и второго класса (чрезвычайно опасных и высокоопасных). Эту работу продолжают в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

«Таких высокотехнологичных производств в области утилизации опасных промышленных отходов в стране до сих пор не было. Мы строим их на отечественных технологиях, и они способны перерабатывать очень широкий спектр опасных отходов», — рассказал заместитель гендиректора Росатома Андрей Никипелов.

В свою очередь, глава сенатского комитета Александр Двойных отметил, что необходимо выстроить планомерное поступление таких отходов на переработку, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

Кроме того, с 1 декабря Росприроднадзор будет профилактически посещать промышленные объекты, от работы которых образуются отходы этих двух классов, чтобы, с одной стороны, избежать избыточной контрольно-надзорной нагрузки, с другой — побудить «вернуть» отходы на рынок их обращения.