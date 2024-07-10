Пять крупных компаний стали партнерами Зеленой премии в 2024 году. Среди них ПАО Сбербанк, Госкорпорация «Росатом», Группа ЭкоЛайн, ООО «Экомашгрупп», ООО «Хартия».

«В 2024 году Российский экологический оператор предусмотрел три трека, по которым будут отбираться победители — профессиональный, общественный и „Юннаты“. В общественный трек вошли пять номинаций, партнерами по четырем из них стали Росатом, ЭкоЛайн, ООО „Экомашгрупп“. Сбер стал партнером отдельной номинации „Инициативы отраслевых компаний“, она вошла в профессиональный трек. Зеленая премия привлекает в качестве партнеров крупных игроков не только сферы обращения с отходами, но и смежных отраслей», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Группа ЭкоЛайн стала партнером номинации «Студенчество», Госкорпорация «Росатом» — «Экологическое предпринимательство», ООО «Экомашгрупп» — «Экологические лидеры», ООО «Хартия» — «Экологическая семья».

В номинации «Экологические лидеры» за победу поборются лидеры общественного мнения, волонтеры, экоактивисты, общественные деятели и другие люди, реализующие экологические проекты и мероприятия.

В номинации «Экологическая семья» подать заявку могут семьи, ведущие экологичный образ жизни, внедряющие экопривычки в повседневную жизнь.

Предприниматели, чей бизнес преследует природоохранные цели и способствует ответственному потреблению, например, организаторы мастерских переработки, инициаторы экологических стартапов, смогут принять участие в новой номинации «Экологическое предпринимательство».