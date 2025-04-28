Самарский регоператор вывез 8106 кубометров отходов после субботников

Региональный оператор АО «Экология» вывез 8106 кубометров отходов, образованных во время проведения апрельских субботников в Самарской области.

«В течение всего апреля АО „Экология“ интенсивно вывозит отходы с субботников в Самарской области. В период с 1 апреля региональный оператор вывез 8106 кубических метров отходов, собранных в рамках субботников. В основном отходы представляли собой смет листвы. Очищено было 960 контейнерных площадок, на которые складировали отходы во время весенних акций», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

С начала апреля в регионе прошло почти 100 субботников, в которых приняли участие 420 тысяч человек.

«На время проведения месячника благоустройству был выработан механизм установки дополнительных бункеров по заявкам глав районов и руководителей организаций. Всего АО „Экология“ было отработано 40 заявок. Подавляющее число заявок поступило от общеобразовательных учреждений», — прокомментировал генеральный директор АО «Экология» Андрей Шестаков.

Самарская область также присоединится к Всероссийскому субботнику 26 апреля. Он завершит апрельский месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика муниципальных округов региона.