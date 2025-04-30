Самарский региональный оператор создал бригады реагирования на майские праздники

Региональный оператор АО «Экология» предусмотрел бригады быстрого реагирования на случай проблем, связанных с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) во время майских праздников в Самаре.

«В праздники нагрузка на регоператоров возрастает. РЭО рекомендует регионам, в частности муниципалитетам и операторам по вывозу ТКО, максимально готовиться к этому времени, чтобы избежать коллапсов. Одно из решений — это выделение дополнительных смен. Так, в Самаре на период майских праздников для отработки проблемных районов будут действовать группы быстрого реагирования. Кроме того, важно будет подтверждать достоверность информации, не плодить фейки», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

Федеральный центр будет следить за всеми жалобами, которые поступают в «РЭО Радар» и местные паблики. Для проверки полученной информации АО «Экология» будет отправлять на места группы реагирования.

Ранее РЭО сообщал, что создаст рабочую группу на майские праздники. С 1 по 11 мая она будет заниматься мониторингом ситуации с вывозом ТКО по всей стране. РЭО также дал рекомендации регионам по подготовке к работе в длинные праздники.