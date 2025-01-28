Садоводам рассказали о способах сохранить растения при похолодании

Российским садоводам и дачникам необходимо внимательно следить за погодой и заблаговременно принять меры по защите растений на случай прихода заморозков. Об этом в комментарии 360.ru рассказала садовод Екатерина Косолапова.

Она пояснила, что растениям важно обеспечить тепло при помощи снега или земли, а также проверить приствольные круги.

«Если на участке есть снег, то им можно окружить растения, потому что он дает дополнительное тепло. Если такой возможности нет, то после резкого таяния нужно проверить состояние приствольных кругов, хорошо ли они окучены и замульчированы», — заявила Косолапова.

Садовод подчеркнула, что, если защита растений разрушена, можно подсыпать немного земли или натуральных материалов, которые использовались осенью для окружения посадок.

«Подкармливать сейчас точно рано. При отрицательных температурах и при нуле удобрения не работают, а вот с наступлением устойчивого тепла и когда сойдет весь снег — это идеальное время», — добавила Косолапова.

Эксперт пояснила, что для этого лучше использовать специальные весенние удобрения, которые дают растениям достаточно энергии для начала сезона.

Ранее кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Маслов в беседе с 360.ru заявил, что чрезвычайно теплый январь может привести к подпреванию озимых, а приход холодов ударит по плодоносным деревьям, на которых уже начали набухать почки. Окончательные выводы о влиянии погоды на сельскохозяйственную отрасль он предложил сделать по итогам погоды февраля и марта.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что понижение температуры начнется в конце недели и первые числа февраля пройдут при отрицательных температурах.