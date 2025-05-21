С запахом гнили. Заставшие динозавров тюльпановые деревья расцвели в России

Цветение редких тюльпановых растений, которые появились в меловом периоде, началось в парке «Южные культуры» в Сочи. Лириодендронам сейчас около 100 миллионов лет, сообщили в Telegram-канале дендропарка.

Сотрудники парка рассказали, что у краснокнижного лириодендрона листья похожи по форме на кленовые. Также на них расцвели зелено-желтые тюльпаны с «ромашками» в центре, отличающиеся гнилостным ароматом.

Лириодендрон тюльпановый родом из США. У него на ветках появляются чашечковидные цветки с приятным ароматом, схожим с огуречным. Такому дереву необходимо для первого цветения 15 лет.

В сочинском дендропарке добавили, что лириодендроны очень похожи на магнолию, они «разошлись около 100 миллионов лет назад».

Ранее в «Аптекарском огороде» Москвы расцвел редкий сорт орхидеи. Он отличается темно-зелеными с серебристым мраморным узором листьями.