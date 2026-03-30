С начала года российские регионы закупили почти 10 тысяч контейнеров для отходов

С января 2026 года приобрели 9 906 контейнеров для сбора отходов из 7 234 запланированных к закупке на первый квартал. Информация об этом прозвучала на еженедельном правительственном штабе по организации системы ТКО, в котором приняли участие эксперты Российского экологического оператора.

Также перевыполнены планы по обустройству мест накопления отходов. На текущий момент создано 850 контейнерных площадок из 578 запланированных на первый квартал этого года.

Досрочно выполнили планы дорожных карт по закупкам контейнеров и обустройству площадок 16 регионов. Это Амурская, Волгоградская, Калужская, Костромская, Оренбургская, Тверская и Ярославская области, Башкортостан, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия, Удмуртия и Чувашия, Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Санкт-Петербург.

Еще девять регионов показывают своевременное выполнение планов. Речь идет об Архангельской, Курской, Московской, Тамбовской и Челябинской областях, Ингушетии и Крыму, Приморском крае и Москве.

«Обустройство новых контейнерных площадок и оборудование их контейнерами напрямую влияет на качество жизни людей. Поэтому мы уделяем этому вопросу особое внимание, строго следим, чтобы регионы выполняли соответствующие планы, обозначенные в дорожных картах», — пояснил замглавы Минприроды России Денис Буцаев.