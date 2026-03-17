С начала года регионы подали заявки на закупку порядка 200 единиц техники в лизинг

С начала года регоператоры из 26 регионов подали заявки на закупку 193 единиц техники и оборудования для вывоза отходов. Компании планируют использовать программу льготного лизинга, помогающую восполнять дефицит техники, заменять устаревшую. Прием заявок на закупку техники в лизинг продолжается.

В лидерах по числу заявок Санкт-Петербург (33), Краснодарский (29) и Хабаровский (22) края, а также Ростовская (21) и Тюменская (19) области.

Большинство регоператоров на данный момент проходят процедуру заключения договоров на поставку техники. Часть регоператоров уже совершила сделки. Так, Тюменская область приобрела 11 мусоровозов, Калужская — 4. В Рязанской и Новосибирской областях купили по 3 машины, в Смоленской — 2.

«Программа льготного лизинга заработала в мае 2025 года при поддержке Правительства. Она позволяет регионам приобретать спецтехнику и оборудование для обращения с отходами по сниженной ставке, — отметила гендиректор РЭО Ирина Тарасова. — Регоператоры на выгодных условиях могут купить мусоровозы, тягачи, погрузчики, бульдозеры и другую специализированную технику. В прошлом году благодаря льготному лизингу субъекты получили более 1 000 единиц мусоровозов и оборудования».