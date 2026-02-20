С начала года регионы купили больше полусотни мусоровозов

Российские регионы продолжают пополнять парк техники, необходимой для стабильного функционирования отрасли обращения с отходами. С начала текущего год закупили 55 мусоровозов.
За последнюю неделю шесть регионов приобрели 14 мусоровозов. Это Кировская область (1 машина), Удмуртская Республика (1 машина), Чувашская Республика (2 машины), Томская область (2 машины), Чукотский автономный округ (1 машина) и Курская область (7 машин).
«Приобретение регионами техники — одно из ключевых направлений работы в рамках еженедельных штабов. Мы строго отслеживаем исполнение планов закупок согласно утвержденным с РЭО дорожным картам», — сказала генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.
