«РТ-Инвест» подписал соглашение с Китаем о строительстве завода энергоутилизации отходов в Казани | 360°

Экология 03 мая 2024, 14:15 «РТ-Инвест» подписал соглашение с Китаем о строительстве завода энергоутилизации отходов в Казани

Компания «РТ-Инвест» подписала c Китайской корпорацией Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., LTD. контракт на производство ключевого оборудования для термической переработки остаточных отходов в Татарстане. Мощность завода составит 550 тысяч тонн отходов в год.

Проект по строительству завода энергетической утилизации отходов в Татарстане реализует компания «АГК-2», входящая в «РТ-Инвест». Технологический партнер проекта — Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., LTD. — имеет успешный опыт реализации «под ключ» аналогичных проектов, их строительства, запуска и эксплуатации. Соглашение было подписано в Москве с участием генерального директора Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., LTD.

«Современное оборудование для завода энергетической утилизации отходов в Казани, которое поставит наш партнер — компания Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., LTD., обладает лучшими технологическими и экологическими характеристиками. Ключевое оборудование будет произведено в КНР на заводе компании, которая уже успешно реализовала более 250 проектов в Китае и в мире. Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., LTD. — это крупнейшая корпорация с участием государства в составе акционеров, что подтверждает ее благонадежность. Сотрудничество „РТ-Инвест“ с китайским партером даст возможность завершить строительство завода по термической переработке в Татарстане. С запуском завода Казань станет первым городом в России, полностью отказавшимся от полигонного захоронения отходов», — отметил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Согласно новому контракту, ключевое оборудование будет произведено и поставлено в ближайший год. Все технологические параметры проекта останутся прежними, мощность завода будет сохранена и составит 550 тысяч тонн отходов в год.

Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., LTD. на данный момент поставила оборудование для более 250 проектов «энергия из отходов» как в Китае, так в 8 других странах: Германии, Таиланде, США, Бразилии, Индии, Вьетнаме, Шри-Ланке, Эфиопии.

Один из флагманских проектов компании — завод энергоутилизации отходов в китайском городе Чунцин, население которого составляет 32 млн человек. Завод был запущен в 2018 году и стал крупнейшим проектом в мире. Его мощность составляет — 1,64 млн тонн отходов в год. Благодаря запуску завода здесь удалось добиться нулевого захоронения.

Оборудование, которое будет поставлять китайский партнер, соответствует всем российским и международным требованиям экологических норм. С учетом выбора нового технологического партнера будут проведены повторные государственные и общественные экспертизы проектной документации.

Мировая практика доказывает, что материально утилизировать можно только 50% отходов, оставшиеся 50% — это так называемые «хвосты», которые необходимо перерабатывать в энергию. Учитывая международный опыт и те проекты, которые внедряет «РТ-Инвест» в Татарстане, Казань станет первым российским городом, достигнувшим «нулевого захоронения».