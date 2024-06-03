«Роза Хутор» стала первым российским курортом в Roblox в год десятилетия Олимпиады-2014

3 июня пользователям платформы Roblox стала доступна метавселенная «Роза Хутор». Новую игровую карту горный курорт выпустил в год 10-летия Олимпиады в Сочи совместно с инвестором — компанией «Интеррос». Разработкой занималось агентство DVOR Metamarketing Agency. Аудитория Roblox по состоянию на 2024 год составляет 70,2 миллиона активных пользователей в день и 216 миллионов активных пользователей в месяц более чем из 180 стран.

В метавселенной воссозданы главные локации курорта: Роза Долина, Горная Олимпийская деревня и Роза Пик. Кроме того, с помощью телепорта пользователи смогут переместиться на побережье Черного моря.

Эта игра — возможность для курорта поддерживать связь с детской и молодежной аудиторией, а для «Интерроса» — продолжение фиджитал-повестки. В 2024 году компания стала генеральным партнером турнира «Игры Будущего», в рамках которого объединились реальный и киберспорт.

Многие крупные российские бренды уже есть в Roblox: МТС, Пятерочка, МВидео, Вкусвилл, Союзмультфильм, Sella. Однако до этого момента в игре не было ни одного курорта. «Роза Хутор» стал пионером российского туризма на онлайн-платформе.