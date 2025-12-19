Российское экологическое общество потребовало не политизировать экоповестку накануне думских выборов

В канун выборов 2026 года глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов адресовал послание лидерам ведущих политических партий, включая Единую Россию, КПРФ, Справедливую Россию, ЛДПР, Новых людей, Зеленых. В обращении подчеркивается, что возрастающее внимание общества к вопросам экологической безопасности является естественным следствием стремления граждан к улучшению качества жизни.

В настоящее время в России активно претворяется в жизнь государственная экологическая политика в рамках наципроекта «Экологическое благополучие». Ее ключевым элементом является масштабная модернизация инфраструктуры, включая создание современных мощностей по переработке отходов и возведение инновационных комплексов по переработке и утилизации (КПО). В период, когда требуется объединение усилий общества, Российское экологическое общество обращается ко всем политическим движениям с призывом к рассудительности и конструктивному обсуждению.

Решение вопросов экологического благосостояния должно осуществляться строго в рамках закона, используя инструменты общественного контроля и профессиональной экспертизы. Российское экологическое общество полагает неприемлемым использование экологической тематики для организации протестных действий, которые могут спровоцировать социальное противостояние.

РЭО, выступая в роли экспертной платформы, выражает готовность к взаимодействию со всеми партиями ради устойчивого развития государства и повышения экологического благополучия жителей страны.