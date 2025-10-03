Российский ретейл начал самостоятельно перерабатывать старую упаковочную пленку в новую

Компания «Лемана ПРО» совместно с ТД «Ван Маркет» представили первый в российском ретейле проект замкнутого цикла по переработке упаковочной пленки. Презентация состоялась 2 октября в рамках пресс-тура на производство в Московской области. За первый год проекта было переработано более 2,4 тысячи тонн пленки из магазинов и складов в Москве и Московской области в 450 тысяч упаковок новой продукции.

«Этот проект наглядно показывает, как идеи экономики замкнутого цикла воплощаются в реальные проекты. Все больше компаний присоединяются к таким инициативам, и это напрямую снижает количество отходов, которые попадают на полигоны. В результате формируется современная система, где отходы становятся ресурсом, а бизнес получает новые возможности», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Упаковочная полиэтиленовая пленка, используемая в магазинах и на складах «Лемана ПРО», собирается, проходит сортировку, очистку и переработку, превращаясь в гранулы, из которых изготавливают новые рулоны пленки. Таким образом у компании появляется новая техническая гидроизоляционная пленка под собственной торговой маркой. При этом стоимость такой вторичной продукции примерно на 50% ниже аналогов пленки из первичного сырья.

«Первый в ретейле замкнутый цикл по переработке пленки — это шаг к более устойчивой и современной модели управления отходами. Мы рассчитываем, что такие проекты будут тиражироваться и в других торговых сетях, создавая стимул для развития переработки в России», — подчеркнули в пресс-службе Российского экологического оператора.

«Наши исследования показывают, что россияне все чаще делают осознанный выбор в пользу товаров из переработанных материалов и тем самым поддерживают развитие циклической экономики. Как крупный ритейлер, осознавая свою ответственность за снижение негативного воздействия на окружающую среду, совместно с партнером мы реализовали проект по переработке упаковочной пленки, превратив отходы в ресурс и новый товар на полках. Результаты первого года проекта подтвердили эффективность модели: мы снизили зависимость от рынка сырья и заложили основу для масштабирования таких инициатив на другие категории товаров и другие регионы. Кроме того, выбирая продукцию из переработанных материалов, потребители вносят свой вклад в заботу об окружающей среде», — комментирует Григорий Какурников, руководитель проектов по управлению отходами «Лемана ПРО».