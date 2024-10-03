Российский экологический форум пройдет 7-9 октября в 2024 году

Российский экологический форум (РЭФ) пройдет 7-9 октября в Московской области. Первый день (7 октября) будет посвящен молодежи. Главным событием Молодежного дня станет попытка установить рекорд России и составить самую большую карту страны из пластиковых крышечек для привлечения внимания регионов, которые отстают в строительстве заводов по переработке отходов. Важными событиями деловой программы станут участие вице-премьера Дмитрия Патрушева в первый день деловой программы форума (8 октября) и топовых экспертов отрасли — во второй (9 октября).

«С каждым годом Российский экологический форум становится все более богатым на мероприятия. Уже традиционным стал Молодежный день, в котором могут принять участие студенты и экоактивисты со всей страны. Деловая программа также будет насыщенной, мы подведем итоги за пять лет с начала реформы обращения с отходами и обсудим цели на будущее пятилетие. Крупнейшее мероприятие в сфере обращения с отходами состоится уже через три дня и соберет на своей площадке представителей бизнеса, государственных органов, общественности, которые преследуют общую цель — заниматься развитием комплексной системы обращения с отходами и построением экономики замкнутого цикла в России», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Молодежный день пройдет 7 октября и будет включать в себя лекции, воркшопы, сессии, посвященные экоактивизму, проектной деятельности, созданию экоцентров. В рамках Молдня волонтеры хотят установить Рекорд России и создать самую большую карту России из пластиковых крышечек. На ней отметят регионы, отстающие в создании инфраструктуры по переработке. Цель активистов — привлечь внимание к проблемам экологии и стимулировать отстающие регионы скорее создавать мощности по утилизации.

Пленарное заседание пройдет 8 октября и будет посвящено пятилетию реформы обращения с отходами. В нем примет участие зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев, гендиректор РЭО Денис Буцаев и другие ключевые спикеры отрасли.

Сессии на темы расширенной ответственности производителей (РОП), инвестиций, цифровизации, территориальных схем, экомониторинга, работы региональных операторов и другие будут проходить в течение двух дней — 8 и 9 октября. В них примут топовые эксперты отрасли ТКО и смежных сфер. Также на площадке форума пройдут заседания объединений, созданных при участии РЭО.

Российский экологический оператор продолжает регистрацию участников Молодежного дня и деловой программы форума, а также аккредитацию представителей СМИ.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.