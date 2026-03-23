Российские ученые создали технологию переработки бумажных отходов в сорбенты для ликвидации нефтеразливов

Из макулатуры получают сорбенты — вещества, способные впитывать нефть и нефтепродукты с поверхности воды. По своим свойствам такие материалы сопоставимы с промышленными аналогами и могут использоваться для ликвидации разливов.



Использование бумажных отходов особенно актуально, учитывая, что в России ежегодно образуется более 7 млн тонн бумажных отходов, треть из которых не перерабатывается — загрязненная бумага и картон.



«Сейчас в России есть около 4,5 млн тонн мощностей по переработке макулатуры. Подобные решения показывают, как отходы могут становиться полезным ресурсом. Переработка макулатуры в сорбенты позволяет одновременно уменьшать объем отходов и решать экологические задачи, связанные с очисткой водоемов от нефтяных загрязнений», — отметили в пресс-службе РЭО.



Результаты исследования подтверждают перспективность использования макулатуры для создания сорбционных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками. В дальнейшем ученые планируют улучшать технологию — повышать прочность материалов и упрощать их утилизацию за счет использования природных компонентов.



Разработка представлена в сборнике тезисов второй научной конференции «Экономика замкнутого цикла. Молодежный взгляд», который выпустил РЭО совместно с Российским университетом дружбы народов. В сборник вошли лучшие студенческие исследования, посвященные в том числе переработке отходов и внедрению экологических технологий.