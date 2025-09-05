Российские ученые предложили использовать ядерные технологии для переработки отходов

Эту идею предложили ученые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) в рамках взаимодействия со специалистами Научно-технического совета РЭО (НТС). Предлагаемые решения позволят снижать класс опасности отходов и вовлекать различные виды отходов во вторичный оборот.

«Ионизирующее излучение является альтернативным методом, который наравне с традиционными способами может иметь значительный потенциал для внедрения в сфере обращения с отходами. Радиационное облучение может использоваться для обезвреживания медицинских отходов, дегельминтации и дебактеризации иловых осадков, дезинфекции промышленных и бытовых сточных вод, переработки отходов сельского хозяйства, утилизации полимерных соединений», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Ионизирующее излучение уничтожает патогенные микроорганизмы, что делает органические отходы безопасными для дальнейшей переработки, разлагает стойкие органические загрязнители, снижая класс опасности отходов, модифицирует отходы растениеводства и деревообработки, делая их пригодными для использования в качестве кормовой базы для отраслей животноводства.

«Радиационный метод утилизации и переработки органических отходов основан на разрушении химических связей в органических соединениях под воздействие гамма и электронного облучения, что приводит к образованию более простых соединений и изменению физических и химических свойств отходов», — рассказал Сергей Егоршев, советник генерального директора ППК РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития — ответственный секретарь НТС.

Планируется, что ученые НИЯУ МИФИ подробно расскажут о своих наработках по применению ионизирующего излучения для утилизации и обезвреживания различных видов отходов на заседании НТС для оценки их потенциала использования в отрасли.

Научно-технический совет ППК РЭО функционирует с 2020 года и является постоянно действующим консультативным и совещательным органом, созданным для выявления новых технологических решений, проведения научных разработок, выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. НТС является центром технологических компетенций по замещению иностранных технологий и научно-техническому развитию отрасли обращения с отходами.