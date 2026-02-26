Российские троллейбусы оборудовали покрышками из отходов

Первые 20 покрышек с протектором из вторсырья в ближайшее время передадут на испытания в «Горэлектротранс» Санкт-Петербурга. Шины установят на троллейбусы для ресурсных испытаний в городских условиях.

Компания «ГУМИЛАБ» располагается во Всеволожске Ленинградской области. За 2023–2025 годы на предприятии из отходов резинотехнических изделий произвели для грузовиков 8 тысяч единиц протекторной ленты и восстановили 1,2 тысячи колес при помощи технологии вулканизации. Ресурс изделий достигает 200 тысяч километров.

«На примере данного предприятия можно видеть, как функционирует циклическая экономика, когда старым покрышкам снова и снова продлевают ресурс. При этом их стоимость в 2-3 раза ниже новых шин при сохранении необходимых эксплуатационных характеристик», — сказали в пресс-службе РЭО.

В процессе вулканизации материал приобретает устойчивость к сезонным перепадам температур, повышенную прочность на разрыв, эластичность, стойкость к воздействию масел и других химических веществ. Процесс включает применение тепла и давления к резиновой смеси, содержащей серу или другие вулканизующие агенты. Продукция проверена и подтверждена заключениями и протоколами испытаний специалистами «Научно-исследовательского института синтетического каучука им. С. В. Лебедева».