Российские технологии утилизации начнут продвигать на экспорт

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологического оператора, подписала соглашение о сотрудничестве с Национальным координационным центром международного делового сотрудничества. Это сотрудничество позволит продвигать на экспорт российские технологии утилизации.

«Соглашение направлено на продвижение инвестиционного и экспортного потенциала, а также поддержку участников внешнеэкономической деятельности. Это сотрудничество нам необходимо, чтобы активно продвигать технологии и продукцию членов Ассоциации на экспорт, а также содействовать взаимодействию с добросовестными поставщиками оборудования для российского рынка на предсказуемых условиях», — отметила исполнительный директор Ассоциации содействия замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

В 2024 году «Ресурс» провел несколько мероприятий в формате БРИКС, ЕЭК (Евразийской экономической комиссии). Представители многих стран — участниц форумов проявили интерес к российским технологиям и оборудованию для переработки органических отходов (биореакторы различного типа, ворошители для компостирования), обработки и опреснения воды, а также некоторым видам продукции утилизации.

«Подписанное соглашение о сотрудничестве позволит нашим организациям развивать международное сотрудничество в части продвижения современных технологий и методов утилизации различных видов отходов со странами Азии и Африки, осуществлять обмен опытом и привлекать российский бизнес к решению важной государственной задачи — созданию благоприятной и безопасной среды для жизни людей», — отметил вице-президент НКЦ Павел Кузнецов.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.