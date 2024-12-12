Российские технологии применят при строительстве комплексного объекта по обращению с отходами в Мьянме

Состоялось первое заседание рабочей группы, созданной для реализации пилотного проекта по строительству комплексного объекта по обращению с отходами в Республике Мьянма. В состав группы вошли специалисты Российского экологического оператора, Делового совета Россия–АСЕАН, АО «Техпромимпорт», а также представители Мэрии города Янгона и бизнес-сообщества Мьянмы.

«Сегодня, как и во многих государствах, в Мьянме актуальной задачей на правительственном уровне является качественное улучшение экологической обстановки. Во-первых, по понятным экологическим причинам. Во-вторых, чтобы повысить туристическую привлекательность страны. Представляется перспективным создание объекта по сортировке отходов и извлечению вторичных ресурсов для последующей реализации в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Основную часть ТКО в Янгоне составляют органические отходы, которые целесообразно утилизировать на объекте по компостированию, для производства органических удобрений и почвенно-грунтовых смесей», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Так, российская сторона предложила реализовать пилотный проект строительства комплексного объекта по переработке ТКО на основе опыта и компетенций РЭО с применением российского оборудования. Планируется создать объект с мощностью сортировки до 300 тысяч тонн в год, компостирования — до 150 тысяч тонн в год, а также с полигоном для захоронения до 500 тысяч тонн отходов в год.

По итогам заседания принято решение провести экспертную оценку сферы обращения с ТКО в Мьянме, соблюдения санитарных норм, а также изучить законодательство страны в природоохранной сфере. Представителям Мьянмы передан опросник, подготовленный РЭО для сбора необходимых сведений в целях реализации проекта.

Ключевым этапом стало подписание трехстороннего соглашения между РЭО, Деловым советом Россия–АСЕАН и АО «Техпромипор», которое нормативно закрепило намерения и ответственность сторон по созданию КПО в Янгоне.