Российские студенты представят свои проекты на Российском экологическом форуме

Панельная дискуссия «Зеленая лига: роль вузов в сохранении природы» пройдет 7 октября в рамках Молодежного дня на Российском экологическом форуме (РЭФ). Студенты смогут поделиться своими идеями и презентовать экопроекты.

«Университеты играют важную роль в защите окружающей среды. На их базе проводятся исследования экологических проблем, разрабатываются новые технологии, а также готовятся кадры для отрасли обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. Влиять на позитивные изменения в сфере охраны окружающей среды стало возможно на уровне университетов, яркий пример — это проект РЭО „Зеленая лига“», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В рамках сессии будут представлены зеленые инициативы и проекты, которые уже реализуются вузами в России. Эксперты обсудят идеи и предложения по улучшению текущих практик и разработке новых программ, которые смогут вовлечь еще большее количество студентов в экологическую повестку.

Один из проектов, которые будут представлены на дискуссии — коворкинг-оранжерея «Синетез», которую создали студенты из экообъединения Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.

«Ребята загорелись идеей создать на территории своего вуза экологически-творческое пространство. Для этого они приняли участие в конкурсе грантов, который проходил в рамках смены в арт-кластере „Таврида“ в 2023 году, и получили поддержку в размере 365 тысяч рублей. Они самостоятельно создали коворгинг-пространство в университете, добавив туда книгообмен и зеленые зоны. Сейчас коворкинг-оранжерея пользуется большой популярностью среди студентов вуза, и здесь уже состоялись мастер-классы по лепке из глины, пошиву шопперов и фруктовок, созданию обложек для паспорта из пакетов и другие увлекательные активности. Прошли лекции от студентов для студентов на темы экопривычек, построении экологической карьеры, природоохранного добровольчества, экотуризма и экспедиция, устойчивой моды и апсайклингу», — отметил сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Модератором сессии выступит руководитель волонтерского центра «Вместе» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана Яна Хотиенко. В качестве спикеров приглашены проректор РЭУ им. Плеханова Ксения Екимова, директор Института открытого образования и развития компетенций РГУ им. А. Н. Косыгина Тимур Джавадов, директор Института международной торговли и устойчивого развития Владимир Саламатов, директор института экологии РУДН Елена Савенкова, директор Горного института НИТУ МИСИС Александр Мясков.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте РЭО.

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