Российские мощности по переработке текстиля в реестре утилизаторов выросли в четыре раза

В России увеличилось число предприятий, включенных в реестр утилизаторов по направлению переработки текстиля. Если на конец 2024 года в реестре находились 4 компании общей мощностью порядка 70 тысяч тонн в год, то на текущий момент их число выросло до 22, а совокупная мощность достигла 274,2 тысячи тонн.

Мощности по переработке текстиля планомерно растут. В регионах формируется инфраструктура для приема использованной одежды и других текстильных изделий, а доступ к таким точкам становится проще за счет цифровых сервисов. Найти ближайшие пункты сдачи текстиля можно на карте сервиса «Уберу», который разработал Российский экологический оператор.

Один из крупнейших проектов в сфере переработки текстиля реализует компания «Лидертекс». На сегодняшний день ими установлено более 5,5 тысячи контейнеров для сбора текстиля в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми и Екатеринбурге. Мощность переработки предприятия составляет 8,2 тысячи тонн в год. Компания производит регенерированную пряжу из отходов текстиля, который собирает в собственные контейнеры в городах-миллионниках. Конечным продуктом являются перчатки, рабочие рукавицы.

«Формирование полного цикла обращения с отходами невозможно без правильно организованного сбора текстиля и его последующей передачи на предприятия, работающие в рамках реестра утилизаторов. Сегодня инфраструктура раздельного сбора позволяет выстроить этот процесс и сделать его системным», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.