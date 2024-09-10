Россияне смогут жаловаться на забитые отходами контейнеры через «РЭО Радар»

В цифровом сервисе мониторинга сообщений граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «РЭО Радар» появились новые отдельные категории для сообщений «Несвоевременный вывоз» и «Нарушение содержания контейнерной площадки».

«Пользователи „РЭО Радар“ оставляют жалобы на несвоевременный вывоз ТКО в категории „Нарушение сбора мусора“. Но порой возникает путаница, когда, например, люди жалуются на регоператора за навалы на площадках, хотя за это отвечают органы местного самоуправления. Чтобы не возникало таких ситуаций, мы добавили отдельные категории для жалоб на несвоевременный вывоз и на некачественное содержание площадки. Напоминаем, что ответственность за содержание контейнерной площадки лежит на собственнике территории, в том числе на органах местного самоуправления», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

На «Несвоевременный вывоз» можно жаловаться, если контейнеры переполнены продолжительное время, что нарушает СанПиН. Согласно СанПиН 2.1.3684−21, ​​срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение трех суток: плюс 5 °C и выше — не более 1 суток, плюс 4 °C и ниже — не более 3 суток.

К «Нарушению содержания контейнерной площадки» относятся ситуации, когда контейнерная площадка не обустроена, поломаны баки, есть навалы отходов на площадке и рядом с ней, а также если баки пустые, а отходы лежат рядом с ними.

«РЭО Радар» — сервис, созданный Российским экологическим оператором, он позволяет собирать жалобы и сообщения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое.

С помощью информационного портала можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. Для этого нужно загрузить фотографию и указать адрес или просто позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20. Сообщения передают региональным операторам или органам власти. С начала работы «РЭО Радар» сервис позволил решить несколько десятков тысяч проблем, связанных с отходами.