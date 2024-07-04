Россияне смогут проверить коды переработки на упаковке на сайте «Уберу»

«У каждого товара и упаковки есть код переработки, указывающий на материал изделия. Благодаря кодам легче проходит сортировка, а значит, больше отходов попадет на переработку, а не на захоронение. Найти коды можно как на упаковке, будь то бутылка или банка, так и на батарейках, аккумуляторах, технике, игрушках. Чтобы разобраться, какие отходы куда направлять в рамках раздельного сбора, в сервисе УБЕРУ создан справочник кодов. Теперь участвовать в сдаче вторсырья станет еще легче», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Справочник доступен в мобильном приложении и на сайте. Пользователи найдут информацию по каждому типу сырья и смогут правильно сортировать свои отходы.

А куда сдать отсортированное вторсырье в своем городе можно посмотреть на карте или в мобильном приложении УБЕРУ: App Store, Google Play, Rustore, AppGallery. Следить за новостями проекта можно в Telegram-канале и группе VK.