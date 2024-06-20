Россияне переработали больше тонны пластика в сувениры

Более 1300 кг пластика переработали посетители во время посещения «Зеленого фургона» за год. Мастерская переработки Российского экологического оператора побывала на 19 мероприятиях.

«„Зеленый фургон“ обрел небывалую популярность. С момента его открытия в 2023 году его посетили более 53 тысяч человек. Все они могли на наглядных примерах увидеть, как работает экономика замкнутого цикла, как из отходов создается новая продукция, что многое можно переработать, а не отправлять на свалку. За год в мастерской было переработано свыше 1300 кг пластика. В „Зеленом фургоне“ также проходят мастер-классы и лекции на тему обращения с отходами, чтобы как можно больше людей перенимало экопривычки и занималось раздельным сбором отходов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Эковолонтеры «Зеленого фургона» используют для переработки пластиковые крышки от бутылок (материал — ПНД) и изготавливают различные сувениры (значки, брелоки, карабины, подставки для телефона, цветочные горшки, планшеты и часы).

«Внутри фургона также было переработано более 300 кг пластика, который использовался при изготовлении мебели. Переплавка происходила вне мероприятий. Таким образом „Зеленый фургон“ максимально был задействован в качестве инструмента экономики замкнутого цикла, а не только как экопросветительский проект», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В фургоне расположен велошредер, который позволяет измельчать пластиковые крышки в крошку. Для большего количества крышек подключается электрошредер. Далее при помощи инжектора пластиковую крошку переплавляют, а горячую массу заливают в пресс-форму. Для обработки больших объёмов пластмассы используется экструдер, который выполняет те же функции, что и инжектор, но с большей скоростью. Пресс-форма завершает процесс переработки, после чего расплавленный пластик остывает и приобретает нужную форму.

В мастерской также есть термопресс, который позволяет наносить рисунки и надписи на ткань, прессовать пластиковые пакеты в цельные полотна для дальнейшей кастомизации или переплавлять пластиковую крошку от крышек в полноценный лист, из которого можно изготовить, например, планшет для бумаги.

Всего «Зеленый фургон» побывал на 19 мероприятиях, включая Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Российский экологический форум (РЭФ), Всемирный фестиваль молодежи, экологический велозабег «Чисто вело» в Подмосковье, фестивали Мега.Лето.Фест в Химках, Креатех Фест в МГТУ им. Н. Э. Баумана, RE. FEST в Москве, Дни городов Курска, Липецка и Москвы.

Фургон побывал в таких субъектах РФ и городах, как Санкт-Петербург, Ленинградская область, Псковская область, Липецкая область, Сочи, Московская область, Москва, Курская область, Воронеж, Орел, Калуга.