Россияне научатся экопривычкам в МФЦ

Жители 11 регионов смогут стать ближе к осознанному потреблению, изучив просветительские материалы в МФЦ. Российский экологический оператор разместил в многофункциональных центрах «Мои документы» соответствующие видеоролики, в которых рассказывается о переработке отходов, важности сортировки, вреде для экологии одноразовых предметов из пластика.

«Экопросвещение играет большую роль в реформе отрасли обращения с отходами и построении экономики замкнутого цикла. Без осознанного потребления эффект от инвестиций в инфраструктуру будет ниже, ведь важно участие каждого. Поэтому мы стараемся экопросвещать население в самые удобные моменты. Например, время ожидания в МФЦ можно будет провести с пользой — посмотреть наши ролики, перенять экопривычки и поделиться ими со своими близкими. РЭО создал большой медиабанк с экопросветительскими материалами, в частности у нас снято 38 роликов на тему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Регионами, в которых МФЦ будут транслировать ролики РЭО, стали Калужская, Тверская, Волгоградская, Ивановская, Тульская, Кировская, Смоленская и Московская области, Республики Мордовия, Коми, Дагестан, Красноярский край.

«Ролики начали транслироваться в МФЦ 11 регионов. Посетители смогут увидеть социальную рекламу на тему экологии, перенять новые экопривычки. Планируется, что в будущем ролики будут воспроизводиться в МФЦ по всей стране», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Ознакомиться с экопросветительскими материалами РЭО можно по ссылке.