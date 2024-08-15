Россияне смогут подать заявки на денежные призы в сфере экологии через Госуслуги

Россияне смогут принять участие в Зеленой премии с призовым фондом 9 млн рублей через Госуслуги. Для этого необходимо перейти на вкладку о конкурсе экологических проектов и инициатив Российского экологического оператора в сервисе «Навигатор возможностей» на Госуслугах.

«Все больше молодежи вовлекается в экоповестку, многие из них запускают проекты в сфере экологии. Они могут рассчитывать на поддержку со стороны государства, приняв участие в проекте РЭО — „Зеленая премия“. Это ключевой конкурс для молодых экоактивистов, которые хотят внести свой вклад в защиту окружающей среды, формирование экономики замкнутого цикла и реформу отрасли обращения с отходами в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 2024 году призовой фонд Зеленой премии составит 9 млн рублей, средства будут распределены между всеми финалистами общественного и юннатского треков.

Отбор победителей состоится по трем трекам — профессиональный, общественный трек и «Юннаты». В общественный трек вошли пять номинаций: «Экологические лидеры», «Экологическая семья», «Экологические центры», «Экологическое предпринимательство», «Студенчество».

В трек «Зеленая премия. Юннаты» вошла номинации «Юннатский клуб, натуралистическое просвещение, территория юннатов» и «Лидеры юннатов».

В профессиональном треке будут оцениваться проекты крупных промышленных компаний и бизнеса, региональных операторов, высших и средних специальных учебных заведений, средств массовой информации и новых медиа.

«Теперь о „Зеленой премии“ подробнее можно узнать в специальном разделе сервиса „Навигатор возможностей“, который был создан нашими партнерами из Росмолодежи совместно с Минцифры. Со страницы на Госуслугах россияне смогут перейти к регистрации в конкурсе», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Вкладка с информацией о «Зеленой премии» и переходом к регистрации называется «Получи поддержку своего проекта в сфере экологии». Она находится в разделе «Конкурсы» — «Конкурс проектов» на странице проекта «Навигатор возможностей» на сайте Госуслуг.

Сервис «Навигатор возможностей» доступен в веб-версии и мобильном приложении «Госуслуги», воспользоваться им могут молодые люди от 14 до 35 лет.