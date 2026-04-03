Россиянам стали доступны 5 тысяч пунктов приема старой одежды: найти их можно на онлайн-карте

Контейнеры для сбора текстильных отходов появились на интерактивной карте «Уберу» . Теперь все желающие могут быстро найти ближайшую точку приема старой одежды и сдать вещи на переработку или повторное использование.

Контейнеры установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Иванове, Ярославле, Екатеринбурге, Перми и Нижнем Новгороде. Проект реализует компания «Лидертекс» при поддержке Минприроды России и Российского экологического оператора.

Чаще всего россияне сдают на переработку джинсы, футболки, детскую одежду и брюки. При этом часть вещей, например верхняя одежда, может быть передана на благотворительные цели.

Собранные вещи направляются на переработку в «Эко-кластер „Зеленая нить“ в Ивановской области. Там текстиль сортируют: часть отправляют на благотворительность, а из непригодной для повторного использования одежды производят ветошь, перчатки и рабочие рукавицы.

«Развитие сети пунктов приема текстиля и их отображение на интерактивной карте — это удобный и понятный инструмент для жителей. Проект быстро масштабируется и уже охватывает крупные города страны. Благодаря таким решениям вещи не отправляются на полигоны, а получают вторую жизнь — перерабатываются или передаются тем, кто в них нуждается», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

Компания «Лидертекс» при поддержке Минпромторга России реализует в Ивановской области проект эко-кластер «Зеленая нить». На церемонии награждения Зеленой премии — 2025 проект отмечен как наиболее значимый и перспективный в отрасли. Кластер нацелен на создание экономики замкнутого цикла и сокращение объемов захоронения отходов текстиля.