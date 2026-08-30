Россиянам рассказали, как безопасно уйти от медведя

Замдиректора дирекции ООПТ Югры Александр Матросов призвал не бежать, не кричать и не поворачиваться к медведю спиной, сообщает «ФедералПресс» .

Люди все чаще встречают медведей на дорогах, кладбищах и в населенных пунктах. Матросов отметил, что молодые звери обычно пугливы, а крупные медведи осторожно оценивают ситуацию перед выходом к человеку.

При неожиданной встрече с хищником нельзя паниковать, кричать или бросать в него предметы. Эксперт рекомендовал опустить взгляд, держать медведя в поле зрения и медленно отступать.

«Ни в коем случае не бежать и не поворачиваться спиной к медведю», — предупредил Матросов.

При встрече с медвежонком не следует пытаться его погладить: детеныш может укусить. От него также нужно тихо и медленно отойти, не поворачиваясь спиной.