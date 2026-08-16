Россиянам раскрыли, в каких регионах ждать первый снег в сентябре

Жители Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири могут столкнуться с похолоданием и первым снегом уже в сентябре. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Снег может выпасть на Чукотке, в Магаданской области, в большей части Якутии, в Иркутской области, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе, на Новой Земле, а также в Мурманской области и на севере Архангельской области», — уточнил синоптик.

Ранее метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей Московского региона ожидает классическое бабье лето в сентябре. По его словам, на большей части Русской равнины и в Центральной России погода тоже будет радовать. Температура воздуха в среднем будет выше климатической нормы на полтора-два градуса. В случае с осадками, то ожидается их дефицит в 20-40%.