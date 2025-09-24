Россиянам назвали сроки возвращения старого бабьего лета

Похолодание в Центральной России продлится недолго, после него в регионы придет старое бабье лето. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что на смену кратковременным дождям придет ясная погода. Столбики термометров поднимутся до +14 градусов. На выходных похолодает до +11...+12 градусов.

Золотая осень будет наблюдаться в центральных регионах в конце сентября — начале октября. С 29 сентября придет скандинавский антициклон, который продержится около семи дней. Весь этот период в Москве и центральной части России будет солнечно и сухо.

В ночные часы температура составит около +3...+8 градусов, в течение дня воздух прогреется до +13...+18. Также специалист предсказал отсутствие осадков и солнечную погоду.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что 22 сентября температура в Москве побила рекорд по жаре 2018 года.