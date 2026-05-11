Россиянам назвали дату наступления астрономического лета

В Северном полушарии астрономическое лето наступит в день летнего солнцестояния — 21 июня. Об этом РИА «Новости» рассказала начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская.

«Астрономическая традиция делит сезоны по важным точкам видимого движения Солнца по эклиптике. Так, весна начиналась в день весеннего равноденствия — 21 марта, а астрономическое лето начнется в 11:00 21 июня, в день летнего солнцестояния», — сказала она.

Роменская пояснила, что в этот летний день склонение Солнца будет наибольшим в течение года, составив +23,5 градуса. Кроме того, солнечный диск будет находиться в видимом положении на небе (не опускаясь за горизонт) на наибольшей высоте в полдень.

Это окажется самое высокое положение Солнца в течение года. На следующий день продолжительность светового дня постепенно начнет идти на убыль.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупреждал, что пока неясно, как тепло будет распространено этим летом по территории России и в какие месяцы возможна аномальная жара.