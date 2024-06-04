Россиян предупредили об угрозе клещей-монстров из Европы

Врач Шипулина: России угрожают клещи-монстры из Европы

Фото: Freepik

России угрожает проникновение с европейской территории огромных и агрессивных клещей Hyalomma lusitanicum, мигрировавших из жарких регионов Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала директор Департамента молекулярно-генетических исследований медицинской компании «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шипулина.

Специалист отметила, что среди клещей самые опасные — это иксодовые, аргасовые и гамазовые. При этом ареал распространения первого вида в России каждый год расширяется.

Если говорить о клещах-монстрах Hyalomma lusitanicum, то они тоже относятся к этому виду. При этом они крупнее и активнее своих собратьев, обитающих в лесах и тайге.

«Клещи рода Hyalomma отличаются высокой невосприимчивостью к противоклещевым химическим препаратам, которые применяют для обработки территорий», — подчеркнула Шипулина.

Врач добавила, что для человека опасны взрослые особи. Они могут переносить вирусные и бактериальные инфекции, в частности, Конго-крымскую геморрагическую лихорадку и сибирский клещевой тиф.

В Россию они могут попасть из-за климатических изменений и миграции перелетных птиц.

Ранее россиян предупредили об активизации клещей в Москве и Подмосковье с приходом тепла, а также рассказали, как обезопасить себя и близких от их укусов.

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