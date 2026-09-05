Россиян предупредили о рисках микропластика в воде и еде

Пластиковая упаковка может выделять микрочастицы в воду и пищу, а нагрев ускоряет этот процесс. Эксперты советуют заменить пластиковую посуду стеклянной или керамической, сообщает Pravda.Ru.

Бутилированная вода содержит в три раза больше микропластика, чем водопроводная. Частицы могут попадать в жидкость из пластиковых бутылок даже при комнатной температуре.

Разогрев еды в пластиковых контейнерах увеличивает переход полимерных частиц в продукты в десять раз. При высокой температуре пластик размягчается, поэтому риск загрязнения пищи возрастает, пишет «Пенза-Пресс».

Микропластик попадает в организм с водой, едой и воздухом. Его накопление может быть связано с воспалительными процессами и нарушениями гормональной системы. Для снижения контакта с пластиком специалисты рекомендуют пить фильтрованную или кипяченую воду, хранить и разогревать пищу в стеклянной или керамической посуде, а также есть больше овощей и фруктов с клетчаткой.