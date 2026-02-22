Россиян предупредили о раннем пробуждении клещей после снежной зимы

Ученый Калинина: после снежной зимы клещи проснутся раньше и начнут атаковать

Снежная зима в России помогла клещам успешно перезимовать под землей. Это значит, что весной они начнут атаковать людей и животных раньше и с большей силой, рассказала РИА «Новости» врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина.

Исследователь пояснила, что толстый слой снега защищает клещей от холода даже в сильные морозы.

«Иксодовые клещи зимуют преимущественно в лесной подстилке. Это слой из опавших листьев, сухая трава, мох. Он выполняет функцию естественного утеплителя. И под снежным покровом, даже в сильные морозы, температура в подстилке вообще не опускается ниже нуля», — сказала Калинина.

Клещи просыпаются, когда температура поднимается выше +1 градуса.

«Обычно у нас пик активности клещей наблюдается в конце мая — июне. Здесь он может сместиться на начало — середину мая», — добавила Калинина.

Ранее терапевт Анастасия Агаева напомнила о важности вакцинации от клещевого энцефалита.