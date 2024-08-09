Россиян хотят научить экологичной подготовке к школе

Российский экологический оператор выступил с предложением к Министерству просвещения Российской Федерации разработать методические рекомендации для педагогов, родителей и детей, как экологично подготовиться к новому учебному году.

«Для развития экономики замкнутого цикла необходимо методически, в доступной форме доносить до людей стандарты и принципы их участия в построении устойчивой экономики, обучать базовым навыкам обращения с отходами. За 5 лет работы РЭО нам удалось вовлечь десятки миллионов россиян в процесс раздельного сбора отходов. Такая задача стоит и перед учреждениями образования. Потому что где как не там будет формироваться новая культура потребления, передаваться из уст в уста и закладываться в умы детей с самого детства», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО обратился к Министерству просвещения Российской Федерации с предложением содействовать в разработке методических рекомендаций по экологичной подготовке к учебному году.

«Например, в методических рекомендациях можно было бы предложить покупать канцелярские принадлежности и тетради из вторсырья, сдавать изношенную школьную форму в специальные пункты переработки, которые можно найти на карте «Уберу», подготовить многоразовую тару для напитков и обедов с собой, изучить экологические акции и запланировать в них участие (среди таких акций, например, акции по сбору макулатуры «БумБаттл» или «Миллион — Родине!»), изучить возможности экодобровольческой деятельности для детей, составить календарь экологических мероприятий для детей и их родителей», — отметил добавил Денис Буцаев.

Еще одна рекомендация для педагогов перед началом учебного года — изучить возможности участия в Зеленой Премии. «Это конкурс лучших экологических проектов, которые могут реализовываться в том числе в учебных заведениях, внутри семей учеников, а также учениками и студентами лично», — пояснил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

Подобное сотрудничество поможет сделать подготовку к учебному году одним из точечных, но эффективных инструментов формирования экологической культуры в стране.