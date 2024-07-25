Россия планирует развивать экономику замкнутого цикла вместе с Лаосом

«РЭО планирует развивать сотрудничество с Лаосской Народно-Демократической Республики в области обращения с отходами. Мы заинтересованы в том, чтобы делиться собственным опытом реформы отрасли, а также запустить на территории Лаоса пилотный проект с применением российских технологий и оборудования», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Стороны также обсудили необходимость использования площадок крупнейших международных мероприятий для просвещения участников в области устойчивого развития и обращения с отходами.