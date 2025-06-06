Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году

Россия активно работает над сокращением выбросов парниковых газов, стремясь к экологической устойчивости. Как сообщает «ФедералПресс» , уже приняты меры для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Эксперт Анфиса Харыбина из Университета «Сириус» подчеркнула важность этих шагов.

Основной проблемой глобального потепления являются парниковые газы, образующиеся в результате человеческой деятельности. Среди них углекислый газ, метан и другие. Современная экологическая стратегия направлена на их уменьшение.

В 2015 году Россия присоединилась к Парижскому соглашению, целью которого является ограничение роста температуры. В 2021 была утверждена стратегия низкоуглеродного развития до 2050 года, а в 2023 – обновленная Климатическая доктрина. Ее главная задача – достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

«Несмотря на изменения во внешнеэкономической политике, экологические вопросы остаются в приоритете. Россия продолжает выполнять международные обязательства», – отметила Харыбина.

Для реализации целей разработаны правовые механизмы, включая закон об ограничении выбросов. Сахалинский климатический эксперимент стал пилотным проектом по внедрению национальной системы регулирования.

Ключевые элементы модели – квотирование, меры по снижению выбросов и развитие рынка углеродных единиц. Планируется сократить выбросы на 160 тысяч тонн в эквиваленте CO2. Ожидается, что этот опыт будет распространен по всей стране.