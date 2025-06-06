Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Россия активно работает над сокращением выбросов парниковых газов, стремясь к экологической устойчивости. Как сообщает «ФедералПресс», уже приняты меры для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Эксперт Анфиса Харыбина из Университета «Сириус» подчеркнула важность этих шагов.
Основной проблемой глобального потепления являются парниковые газы, образующиеся в результате человеческой деятельности. Среди них углекислый газ, метан и другие. Современная экологическая стратегия направлена на их уменьшение.
В 2015 году Россия присоединилась к Парижскому соглашению, целью которого является ограничение роста температуры. В 2021 была утверждена стратегия низкоуглеродного развития до 2050 года, а в 2023 – обновленная Климатическая доктрина. Ее главная задача – достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года.
«Несмотря на изменения во внешнеэкономической политике, экологические вопросы остаются в приоритете. Россия продолжает выполнять международные обязательства», – отметила Харыбина.
Для реализации целей разработаны правовые механизмы, включая закон об ограничении выбросов. Сахалинский климатический эксперимент стал пилотным проектом по внедрению национальной системы регулирования.
Ключевые элементы модели – квотирование, меры по снижению выбросов и развитие рынка углеродных единиц. Планируется сократить выбросы на 160 тысяч тонн в эквиваленте CO2. Ожидается, что этот опыт будет распространен по всей стране.