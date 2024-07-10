Россия и Таиланд начнут вместе внедрять культуру осознанного потребления

Эксперты Российского экологического оператора и представители Посольства Королевства Таиланд в Российской Федерации провели рабочую встречу 9 июля в Москве. На встрече обсуждалось сотрудничество в сфере обращения с отходами, в частности развитие осознанной культуры потребления.

«Сотрудничество России и Таиланда в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) также важно расширять с точки зрения культурного обмена, в частности экопросвещения. В частности необходимо использовать крупнейшие международные мероприятия для увеличения осознанности мирового сообщества в области устойчивого развития и обращения с отходами», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По итогам встречи представители Российского экологического оператора выразили заинтересованность в реализации совместных проектов с Посольством Королевства Таиланд в Российской Федерации.