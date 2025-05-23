Россия и Таиланд начали прорабатывать совместный проект в сфере экономики замкнутого цикла

Генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова провела рабочую встречу с представителями посольства Королевства Таиланд в Российской Федерации.
«Продолжаем расширять сотрудничество России и Таиланда в сфере экономики замкнутого цикла. На встрече обсудили детально наше взаимодействие. РЭО заинтересован в запуске пилотного проекта по обращению с отходами в Королевстве Таиланд. Планируется, что на новом объекте будут применяться российские технологии и оборудование», — сообщила Ирина Тарасова.
Во встрече приняли участие председатель Консультативного совета Постоянного комитета Сената по торговле и промышленности Ин-на Нопхадол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд в Российской Федерации Вонгсинсават Сасиват, заместитель председателя Постоянного комитета Сената по вопросам энергетики Маитривонг Киатчаи.
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