Россия и Таджикистан обсудили сотрудничество в сфере экономики замкнутого цикла

Российский экологический оператор и представители Посольства Республики Таджикистан в РФ провели встречу, посвященную перспективам взаимодействия в области экономики замкнутого цикла и обращения с отходами. Стороны обменялись предложениями по технологическому партнерству, возможным инвестиционным проектам и практикам, которые могут быть реализованы на территориях обеих стран.

«Российский экологический оператор открыт к международному сотрудничеству и обмену опытом в сфере устойчивого развития. Коллеги из Таджикистана проявляют большой интерес к современным решениям по обращению с отходами, и мы готовы содействовать дальнейшему развитию этого диалога», — отметили в пресс-службе РЭО.

Представители Таджикистана выразили заинтересованность в изучении российской модели формирования экономики замкнутого цикла, а также в посещении современных объектов сортировки, переработки и утилизации отходов.

В ходе встречи обсуждались возможные направления совместной работы — от внедрения технологий вторичной переработки до участия в пилотных проектах и обмена отраслевой экспертизой.

Стороны договорились продолжить взаимодействие в рабочем порядке и проработать ближайшие шаги для развития двустороннего сотрудничества.