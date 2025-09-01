Россия и страны СНГ запустят совместные экологические проекты

Российский экологический оператор и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную реализацию экологических проектов в странах СНГ. Под документом со стороны РЭО подпись поставила генеральный директор Ирина Тарасова.

«Сотрудничество с ЕАБР открывает новые возможности для масштабирования решений в сфере экономики замкнутого цикла за пределами России. РЭО готов делиться экспертизой и практиками, которые уже доказали свою эффективность. Это вклад не только в устойчивое развитие государств СНГ, но и в достижение национальных целей в области экологии и ресурсосбережения», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

ЕАБР рассматривает развитие отрасли обращения с отходами как приоритетное направление и заинтересован в использовании российских компетенций при реализации таких проектов на территории стран-участников банка. В частности, будет применен опыт РЭО в разработке концепций объектов по сортировке и переработке ТКО, подборе лучших доступных технологий, оценке экономической целесообразности и формировании моделей инвестиционного взаимодействия.

В рамках соглашения РЭО также будет подключен к экспертной оценке проектов на предмет достижения ключевых показателей эффективности в части устойчивого управления отходами, внедрения раздельного сбора, сортировки, утилизации и вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.