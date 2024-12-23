Россия и страны ЕАЭС будут развивать производство стройматериалов из вторсырья

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и Ассоциация производителей строительных материалов, оборудования и сырья Евразийского экономического союза (ПСМ ЕАЭС) договорились совместно развивать практики изготовления стройматериалов из вторсырья. Соглашение подписали исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова и исполнительный директор ПСМ ЕАЭС Дмитрий Переверзев 18 декабря на деловом завтраке Ассоциации.

«Спрос на вторичные материальные ресурсы — ключевая составляющая цепочек циклической экономики. Без спроса никто из компаний не включится в такой процесс. Переработку нельзя повесить на плечи государства. А вот, содействовать развитию применения различных материалов из вторичных ресурсов государство может и готово. Конкретный пример — благодаря включению Минстроем вторичного щебня в классификатор строительных ресурсов государственной системы ценообразования теперь возможно его широкое применение не только в частном, но и в бюджетном строительстве. Но очень важно, чтобы все варианты применения вторичных ресурсов в строительстве и производстве строительных материалов соответствовали требованиям безопасности и другим требованиям строителей. Старый принцип — „из отходов не строим“ действовал длительное время, и не случайно», — отметила Валерия Гулимова.

Она добавила, что для Ассоциации важно тесно взаимодействовать с отраслевыми объединениями, получать обратную связь и совместно работать в направлении стандартизации и нормативно-технического регулирования в целом.

«Сегодня, подписывая соглашения между Ассоциацией „Ресурс“ и отраслевыми объединениями производителей стройматериалов и элементов благоустройства, мы открываем новую страницу сотрудничества наших отраслей. Производители стройматериалов традиционно являются значимыми утилизаторами отходов. А отрасль мощения и благоустройства сегодня становится в этом направлении лидером. Наши предприятия, производящие песчано-полимерную плитку, используют стеклобой, резинотехнические покрытия перерабатывают использованные шины», — сказал председатель Совета Ассоциации ПСМ ЕАЭС Роман Куприн.

Также соглашение направлено на применение вторичных ресурсов и вторсырья при производстве строительных материалов, разработку технологий по данному направлению, формирование предложений по отраслевым государственным программам.

Договоренности, заключенные между «Ресурсом» и ПСМ ЕАЭС, включают в себя их участие в реализации просветительского проекта «Экономика замкнутого цикла», изучение отечественных и международных практик, опыта по разработке технологий и оборудования для производства стройматериалов из вторсырья.

Результатом соглашения станут пилотные проекты, направленные на «умный демонтаж», раздельный сбор, накопление, утилизацию, употребление, производство и использование вторичного сырья в строительном секторе.