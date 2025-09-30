Россия и Саудовская Аравия договорились о трансфере технологий в сфере обращения с отходами

Российский экологический оператор провел рабочее совещание с представителями Национального центра по обращению с отходами и Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества и обмена опытом в сфере управления отходами.

«Для нас важно выстраивать международный диалог и обмениваться технологиями, которые позволяют сделать систему обращения с отходами более современной и эффективной. Сотрудничество с Саудовской Аравией создает дополнительные возможности для развития отрасли и открывает перспективы реализации совместных проектов», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Стороны обсудили возможные варианты двустороннего сотрудничества, в том числе обмен технологическим и административным опытом. Также участники встречи договорились на обмен контактами на экспертном уровне для совместной подготовки к межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии.

РЭО поддержал предложения Саудовской Аравии в протокол межправкомисии о развитии трансфера технологии и синхронизации позиций по вопросам управления ТКО.

Кроме того, коллеги из Саудовской Аравии выразили заинтересованность в организации двусторонних визитов на предприятия по сортировке и переработке отходов в России.