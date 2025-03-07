Россия и Мьянма создадут рабочую группу по экономике замкнутого цикла

Переговоры заместителя PR-директора по международному сотрудничеству Российского экологического оператора Максима Котельникова с министром инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма, сопредседателем межправительственной российско-мьянманской комиссии д-ром Кан Зо состоялись 5 марта на полях Российско-Мьянманского делового форума.

Они обсудили вопросы внедрения принципов экономики замкнутого цикла в Мьянме с использованием компетенций РЭО и реализацию пилотного проекта по строительству КПО в городе Янгон с применением российских технологий.

«В ходе встречи РЭО и делегация Мьянмы согласовали создание рабочей группы, а также визит наших специалистов в Республику в апреле 2025 года для детального изучения сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Форум проходил в рамках официального визита премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна в Россию. Он объединил представителей профильных министерств и ведомств, деловых и экспертных кругов России и Мьянмы.

В форуме также принял участие министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. Мероприятие стало продолжением диалога между РФ и Мьянмой, начатого в рамках 5-го заседания Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшегося 23 февраля в столице Мьянмы г. Нейпьидо.

Ключевыми темами бизнес-форума стали инвестиционный потенциал российско-мьянманских отношений и ведение бизнеса в Мьянме. Отдельное внимание было уделено взаимодействию в сфере экологии и как следствие перспективам развития туристической отрасли в стране. Участники обсудили возможности расширения взаимной торговли, представили новые продукты и решения для рынков обеих стран.

Организаторами мероприятия выступили Посольство Республики Союз Мьянма в Российской Федерации, Федерация торгово-промышленных палат Республики Союз Мьянма (ФТПП РСМ), авиакомпания «Мьянма Эйрвэйз Интернешнл» (МAI), Фонд Росконгресс, инвестиционная платформа Фонда Росконгресс — Фонд «РК-Инвестиции», Деловой совет Россия-АСЕАН и Российско-Мьянманский Деловой совет.