Россия и Китай договорились обменяться опытом в сфере обращения с отходами

Специалисты Российского экологического оператора и заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев провели рабочую встречу с представителями китайской компании CIECC Overseas Consulting Co., Ltd. Китайские представители отметили позитивные изменения в российской отрасли обращения с отходами и выразили готовность к инвестиционному взаимодействию и обмену технологиями.

«Мы видим интерес зарубежных компаний к российскому рынку и готовы делиться своими технологиями утилизации. Специалисты РЭО считают, что направление циркулярной экономики становится все более привлекательным для инвесторов, в том числе и на международном рынке», — подчеркнули в пресс-службе Российского экологического оператора.

На встрече, в частности, обсуждался возможный обмен технологиями в сфере утилизации отходов, а также возможность участия китайской стороны в инвестиционных проектах на территории России.

Компания CIECC Overseas Consulting Co., Ltd. находится под управлением Государственного комитета по надзору и управлению государственными активами Китая и реализует масштабные инфраструктурные проекты, включая строительство высокоскоростной железной дороги Пекин-Шанхай, стадиона «Птичье гнездо» и газопровода «Запад-Восток».

Кроме того, компания имеет опыт работы в проектах по сортировке и энергетической утилизации твердых коммунальных отходов в Китае.